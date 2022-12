Uno spettacolo di teatro – circo per grandi e piccini con magia e ventriloquismo in programma domenica 18 dicembre alle ore 17,30.

ASCOLI PICENO – Uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia.

Domenica 18 dicembre, alle ore 17,30, al teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, andrà in scena “Il Gran Ventriloquini“, uno spettacolo di teatro – circo per grandi e piccini con magia e ventriloquismo per parlare di amicizia e festeggiare tutti insieme il Natale alle porte, promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Ascoli Piceno e dall’Amat.

Dopo studi di canto, beat box e rumorismo, Max Pederzoli ha trovato nel ventriloquismo il linguaggio perfetto per unire la sua passione per la ricerca vocale al teatro di figura e alla magia. In scena sarà raccontata la storia del gran Ventriloquini, un artista in decadenza capace solo di raccontare brutte barzellette che, grazie allo stimolo dei suoi pupazzi, riuscirà a rinnovarsi e a stare al passo con i tempi. Una produzione neo-classica in cui il virtuosismo si accompagna alla risata e diventa un veicolo per parlare dell’amicizia e dell’importanza del dialogo democratico all’interno di un gruppo. Lo spettacolo si avvale della collaborazione con Mario Gumina, Andrea Fidelio e Romina Ranzato per la scrittura drammaturgica, la pulizia dei movimenti scenici e l’uso dell’elemento magico a supporto delle dinamiche drammaturgiche. La scenografia è stata concepita da Creativity Lab di Luca Mercatelli, esperto di meccanismi magici e costruttore di grandi illusioni.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.