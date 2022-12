La presentazione del libro di poesie per bambini avrà luogo mercoledì 14 dicembre, alle ore 18, nella sala dei Savi del Palazzo dei Capitani.

ASCOLI PICENO – Presentazione ad Ascoli Piceno.

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 18, nella sala dei Savi del Palazzo dei Capitani, verrà presentato il libro “Il cortile dei piccoli” di don Giuseppe Bachetti.

Si tratta di un libro di poesie per bambini scritto da don Bachetti, il prete-poeta, già autore di altre opere come “Novena di Natale”, “Vi adoro mio Dio”, “Le parole più belle”, “Soffio di vento leggero”, “Zumpirinpunzimpum”, “Poesie in preghiera”, “Oltre” e “Poesie di vita”. Saranno presenti alla presentazione anche alcune autorità, che porteranno i saluti iniziali, mentre la piccola Vittoria D’Alessio, allieva di canto della professoressa Angela Crocetti, offrirà un omaggio musicale.

