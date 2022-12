ASCOLI PICENO – Nuovo evento letterario ad Ascoli Piceno, a cura della libreria Rinascita.

Lunedì 12 dicembre, alle ore 18, presso la libreria Rinascita, Tamara Cinciripini presenterà il libro “Perle e Ciambelle – Il bello di stare in cucina” (Giaconi editore). Una raccolta di ricette che parte da quelle della nostra infanzia, che ci preparavano le nostre nonne, fino ad arrivare ai nostri giorni. Ricette a volte semplici e appetitose, a volte più raffinate e ricercate e anche ricette inedite per chi ama il buon cibo e ama mettere le mani in pasta. Un libro che non può mancare nella libreria degli amanti della cucina.

Foodblogger, foodwriter, content editor e foodphotographer, Tamara Cinciripini ama leggere, ascoltare musica, fare lunghe passeggiate in montagna e all’aria aperta e soprattutto trascorrere le serate in compagnia di un buon calice di vino, rigorosamente rosso, cucinando per gli amici di sempre. Il blog e il libro nascono dal suo amore per la cucina, dalla voglia di sperimentare nuovi sapori, ma soprattutto dal voler condividere questa sua grande passione. Il titolo “Perle e Ciambelle” nasce dall’unione del suo passato da creatrice di bigiotteria artigianale unito alla passione per la cucina.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.