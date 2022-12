Tutti i veicoli privati ed i mezzi di trasporto pubblico in transito in viale Rozzi, via Zeppelle e circonvallazione nord e ovest interromperanno il servizio dalle ore 11.30 fino a termine evento

