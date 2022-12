Incontri, concerti, eventi di sensibilizzazione: l’Unione italiana ciechi e ipovedenti delle Marche e le sue sezioni territoriali sono in pieno fermento per la Giornata Nazionale del Cieco che si celebra il 13 dicembre, festa di Santa Lucia.

ANCONA – Incontri, concerti, eventi di sensibilizzazione: l’Unione italiana ciechi e ipovedenti delle Marche e le sue sezioni territoriali sono in pieno fermento per la Giornata Nazionale del Cieco che si celebra il 13 dicembre, festa di Santa Lucia. Cristiano Vittori, presidente Uici Marche: “Il 13 dicembre rappresenta sempre una data importante per noi: ecco tutti gli appuntamenti che le nostre sezioni territoriali propongono per la festa di Santa Lucia, patrona delle persone con disabilità visiva”.

Ancona

L’Uici di Ancona organizza “Parole in musica-festa di Santa Lucia”, una serata-spettacolo al teatro sperimentale, con brani natalizi, a cura della band ‘Sweet Anime 2.0’. In programma anche la proiezione di una presentazione in cui è raccontata l’attività dell’associazione e un breve video sulla storia di Santa Lucia. Nel corso della serata saranno premiate istituzioni e persone che si sono distinte per la vicinanza all’associazione. La serata sarà condotta da Andrea Carloni. Ingresso libero. L’appuntamento è per le 21.00, non occorre prenotare.

Ascoli Piceno

Santa Lucia in musica anche per la Uici di Ascoli Piceno e Fermo che ha organizzato un concerto d’organo nella chiesa di San Paolo a Pagliare del Tronto. “Christmas is coming” è il titolo del concerto che vedrà protagonista la pianista Maria Vittoria Tranquilli. Ingresso libero, dalle 21.

Macerata

L’Uici di Macerata, in collaborazione con il Liceo Classico Linguistico Giacomo Leopardi e l’IIS Matteo Ricci, promuove la proiezione scolastica del film documentario “Un giorno, la notte”, distribuito da ZLab. Assisteranno alla proiezione gli studenti delle classi quarte e quinte.

Pesaro Urbino

A Pesaro torna il tradizionale appuntamento “Un bracciatello per abbracciare la Uici”: campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei progetti promossi dall’Unione territoriale. Da sabato 10 a martedì 13 la Uici di Pesaro e Urbino offrirà i tradizionali “Bracciatelli di Santa Lucia”, il tipico dolce della tradizione, per raccogliere contributi di sostegno alle attività della sezione. Saranno numerosi i banchetti promozionali presenti in diversi mercatini della città di Pesaro.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.