ASCOLI PICENO- Dal 14 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, presso la Sala Cola dell’Amatrice, chiostro maggiore di San Francesco ad Ascoli Piceno, sara’ allestita la mostra “Ascoli ed altre storie, le illustrazioni di Laura Martellini“, che ha il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.

La mostra di Laura Martellini, illustratrice e fumettista ascolana, in arte Martella, è composta da due sezioni. Una sezione comprende le illustrazioni del libro presentato lo scorso giugno “Ascoli Piceno , alla scoperta della città dei bimbi”, guida turistica per bambini e famiglie, scritto da Valentina Carradori ed edito dalla Giaconi editore. Un excursus tra bellezze e monumenti della città, personaggi storici e artisti interpretati dall’autrice con segno grafico e colori vivaci. L’altra sezione, invece, presenta illustrazioni realizzate con la tecnica dell’acquerello per favole a tema natalizio, che saranno le protagoniste delle letture animate che accoglieranno i bambini dal 27 dicembre al 5 gennaio dalle ore 17 alle ore 18. A corredo dell’esposizione ci saranno le marionette e i pupazzi realizzati con stoffe e materiali di recupero delle mascotte del libro “Liva e Cremì”, un’oliva fritta e un cremino, e quelle di Dante Alighieri di recente utilizzate per visite guidate animate per famiglie. Tutti i pomeriggi dell’apertura l’illustratrice Laura Martellini sarà presente per accompagnare i visitatori alla mostra, per firmacopie del libro e per divertenti ritratti natalizi dal vivo.

Giovedì 29 dicembre, alle ore 16, ci sarà, inoltre, l’ evento speciale per famiglie e bambini, in collaborazione con l’associazione Le Marchexperience: “Mastro Cola dà i numeri”, una visita guidata alle opere di Cola dell’Amatrice in città, visita alla mostra e tombola a premi.

Per informazioni e iscrizioni: 3517137676.

Orari della mostra: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19,30.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.