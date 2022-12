COLLI DEL TRONTO – Il diciannovesimo appuntamento de “La Voce dei Giovani” è andato in onda presso il Ristorante Pizzeria Parsifal di Colli del Tronto nei giorni scorsi.

“Guerra” e “immigrazione” le due tematiche sovrane di questo convengo dove tramite la critica letteraria del libro “Stanotte guardiamo le stelle” di Alì Eshani è stato possibile riflettere sull’Afghanistan e la devastazione che vive da quasi 30 anni, sui “viaggi della speranza” che tante persone sono costrette ad affrontare per scappare da guerre, pandemie e povertà assoluta, sull’altruismo e sull’importanza del volersi bene, dello studiare, della lettura e dello stare insieme. L’incontro di più culture ha dato origine alle bellissime società odierne e non potremmo che andare avanti in questa direzione.

Diversi gli ospiti che sono intervenuti durante la serata:

• Mattia Scipioni (Giovane, Associazione Questione Natura);

• Francesca Coccia Gherman (Ecomomista, Associazione Questione Natura);

• Stefania Savini (Biologa nutrizionista, Associazione Questione Natura);

• Gianluca Paliotti (Voce Narrante).

“Grazie al Ristorante Pizzeria Parsifal per averci ospitato durante questa serata speciale. Abbiamo condiviso insieme una pizza buonissima cotta a forno a legna dai fantastici Claudio e Alessia – affermano da Questione Natura – Grazie a tutte le persone che hanno partecipato”.

