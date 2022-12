MONTALTO MARCHE – “Capanna Sanda” è il titolo della 17^ edizione di canti catalizi della tradizione popolare, che si svolgerà domenica 18 dicembre, alle ore 18, nella cripta della Cattedrale Santa Maria Assunta di Montalto Marche. La manifestazione è inserita nel “Nativitas Marche”, un calendario regionale di eventi corali legati al Natale, curato dall’Arcom (Associazione Regionale Cori Marchigiani), in collaborazione con vari enti locali e, in questo caso, con l’amministrazione comunale di Montalto.

“Capanna sanda” è, in realtà, la storpiatura dialettale di una frase del canto popolare natalizio marchigiano più conosciuto “Natu natu Nazzarè”, recuperato dall’etnomusicologo maceratese Giovanni Ginobili nelle campagne di San Severino Marche e armonizzato per il celebre Coro della SAT di Trento da Lino Liviabella negli anni ‘50, da cui sono state tratte le parole scelte come della manifestazione dai cori organizzatori che si esibiranno il 18 dicembre a Montalto: il coro “La Cordata” di Montalto Marche, diretto dal Maestro Patrizio Paci e la Corale “S. Maria in Viminatu” di Patrignone, diretta dal Maestro Marco Fazi. Si esibirà, inoltre, il coro universitario della Cappella Musicale del Duomo di Camerino, diretto dal Maestro Luciano Feliciani.

In occasione del concerto, nella cattedrale Santa Maria Assunta di Montalto, sarà anche possibile visitare un artistico presepe permanente.





