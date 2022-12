In occasione della riapertura alla viabilità del tratto stradale dal km.0,860 al km.1,00 di Via Loreto in entrambi i sensi di marcia si ordina di istituire per il tratto compreso dal km.0,860 al km.1,00, il limite massimo di velocità di 30 km/h.

ASCOLI – In occasione della riapertura alla viabilità del tratto stradale dal km.0,860 al km.1,00 di Via Loreto in entrambi i sensi di marcia contestualmente alla prosecuzione delle opere di messa in sicurezza del versante stradale franato, si ordina di istituire per il tratto compreso dal km.0,860 al km.1,00, il limite massimo di velocità di 30 km/h.

L’ordinanza ha decorrenza immediata e resterà valida fino al completamento del lavori in Via Loreto.

