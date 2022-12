RIMINI – Lo Sport Life di Ascoli ha chiuso in bellezza un anno ricco di risultati sportivi, partecipando a Rimini al Campionato Nazionale Silver con dieci ginnaste del settore agonistico. Nella prima giornata, dedicata al livello LE, nella categoria junior 1 Cecilia Bevini, Benedetta Mannocchi e Martina Cuscati hanno ben figurato, con Bevini che ha conquistato la medaglia d’argento alla Palla e al Nastro, Mannocchi seconda classifica alla Fune e Cuscati quarta classificata, sempre nello stesso attrezzo.

La Bevini ha ottenuto anche la quarta posizione nella classifica All Around per la sua categoria. Nella Junior 3 Lucrezia Flaiani è giunta terza al nastro, mentre per la categoria Senior 2 Angelica Orsini si è classificata decima al cerchio e quinta alla Palla e al Nastro. Nel livello LD, categoria Junior 1, Miriam Seghetti ha conquistato un ottimo secondo posto alle Clavette, portando a termine un’ottima esecuzione.

Nel livello LC, invece, Valentina Bellabarba, categoria Allieve 4 e Mira Marcucci, categoria Senior 1, hanno condotto una buona gara, ma qualche piccolo errore le ha viste uscire fuori dalla classifica delle migliori dieci. Hanno ben figurato anche le piccolissime Lara Cuscati, Aurora Cocchioni ed Elisa Marini nel livello LB, categoria Allieve, squadra della quale fa parte anche Rebecca Gricinella, assente a causa dell’influenza.

L’elevato numero di partecipanti e i buoni risultati ottenuti in questi campionati sono la conferma che il lavoro della società ascolana è competitivo in campo nazionale. Le ginnaste dello Sport Life si esibiranno al Saggio di Natale che si terrà sabato 17 dicembre alle 18 presso il palazzetto dello sport di Monterocco, evento che sarà l’occasione per gli auguri di Natale e per chiudere un anno ricco di successi.

