ASCOLI PICENO – Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. Firmato il protocollo di intesa tra Comune e Prefettura. Segue il comunicato del Comune di Ascoli Piceno:

«È stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Prefetto Carlo De Rogatis e il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, in relazione al finanziamento previsto dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di progettualità volte alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. “Si tratta – ha dichiarato il primo cittadino dopo la firma del documento avvenuta in Prefettura nel pomeriggio di lunedì 12 dicembre – di un tema particolarmente sentito e importante, perché sempre più spesso capita di ascoltare notizie di truffe dove, purtroppo, gli anziani sono le principali vittime. Per tutelarli e per cercare di arginare il fenomeno, abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con la Prefettura per mettere in campo azioni concrete di contrasto e di prevenzione”. Il progetto, proposto dall’Amministrazione comunale, prevede una serie di attività programmate, come la realizzazione di campagne di formazione e informazione rispetto ai rischi e alle buone pratiche da mettere in atto per evitare le truffe. Consigli che saranno divulgati attraverso i canali più utilizzati dalla popolazione anziana, con la diffusione di specifico materiale informativo e la realizzazione di incontri. Vi saranno inoltre interventi di supporto psicologico alle vittime e potenziali vittime. Il Prefetto De Rogatis, nell’esprimere il proprio compiacimento per il finanziamento ottenuto dal Comune capoluogo, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di dare piena attuazione agli interventi previsti dal Protocollo, in continuità con le iniziative già poste in essere a livello provinciale a supporto di questa fascia della popolazione».

