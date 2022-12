ASCOLI – Sono state presentate, presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo, una serie di iniziative rivolte alle persone che vivono situazioni di fragilità e difficoltà socio-economica.

Grazie al “Nataleditutti”, verrà donata una card per acquisti e un regalo natalizio ai cittadini e alle famiglie più bisognose, mentre con il “Capodannoditutti” si aspetterà insieme l’arrivo del 2023 in una serata di inclusione e solidarietà e con cenone in programma presso il Salone del Sacro Cuore.

Presentato anche “Prins”, progetto di pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità nel territorio dell’Ats Ventidue . Il progetto è rivolto anche a persone non autosufficienti e adulti in difficoltà, persone che vivono senza fissa dimora e minori che vivono situazioni di povertà educativo-sociale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni, il coordinatore dell’Ambito sociale e territoriale Ventidue Domenico Fanesi, il presidente del Pas Pino Felicetti, Don Alessio per la Caritas, Corrado Bruni per Zarepta, Luca Cecchini per l’Acli e coloro che hanno collaborato ai progetti presentati.

