CASTEL DI LAMA – Il Servizio viabilità della Provincia ha disposto, per alcune ore, nella sola giornata del 16 di dicembre la chiusura temporanea al transito del ponte di calcestruzzo sulla S.P. 3 direzione Castel di Lama-Ancarano. Tale misura sarà in vigore, dalle ore 8 alle 17 circa, il tempo strettamente necessario a consentire l’esecuzione delle prove di carico da parte della ditta incaricata in vista della programmazione di successivi lavori di manutenzione sulla struttura da parte delle Province di Ascoli Piceno e Teramo. Il traffico veicolare sarà regolato dalla Polizia locale di Ascoli Piceno e da personale delle Provincia con deviazione dalla rotatoria Ecoservice o verso la Salaria o verso la direttrice dell’Asse Attrezzato. Ci scusiamo con gli utenti della strada per i possibili disagi e rallentamenti

Il ponte sarà chiuso al traffico per la durata delle prove e saranno presenti polizia locale e provinciale per assicurare il minor disagio possibile agli automobilisti. Si consiglia comunque in mattinata di optare per viabilità alternativa per ridurre al minimo i disagi.

“Ci scusiamo con gli utenti della strada per i possibili disagi e rallentamenti” fanno sapere dalla Provincia di Ascoli Piceno.

