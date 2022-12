CASTEL DI LAMA – Il 16 dicembre dalle 8:30 per circa 4 ore si svolgeranno le prove di carico sul ponte dell’Ancaranese in cemento armato propedeutiche allo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino di questa importante struttura.

Il ponte sarà chiuso al traffico per la durata delle prove e saranno presenti polizia locale e provinciale per assicurare il minor disagio possibile agli automobilisti. Si consiglia comunque in mattinata di optare per viabilità alternativa per ridurre al minimo i disagi.

“Prosegue il nostro impegno per risolvere problemi annosi e per troppo tempo rimandati” afferma il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, in una nota diffusa sui Social.

