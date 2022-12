ASCOLI PICENO – Si è svolta nella sala de Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli Piceno la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del concorso letterario “Piceno Futura – Scrittori del domani“, organizzato dal comune di Ascoli Piceno in collaborazione con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e l’associazione l’Albero delle Arti.

Il concorso vuole incoraggiare la pratica della scrittura come un modo di diffondere le idee su possibili scenari realizzabili per la nostra società, ma anche contribuire, attraverso i suoi premi, a far conoscere i mestieri legati al mondo della scrittura e della filiera che esiste dietro la pubblicazione di una storia. I racconti partecipanti devono essere ambientati nel Piceno e avere come tema fondamentale il futuro, immaginato dalle giovani generazioni.

Tutte le informazioni sul bando sono pubblicate sul portale comunale all’indirizzo www.comune.ap.it

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.