MILANO – “Aspettando il Natale” è stato il prestigioso evento che ha visto ospite un parterre di selezionati direttori e capiredattori delle riviste più importanti d’Italia, insieme a critici enogastronomici tra i più noti, per presentare i vini dell’azienda Ciù Ciù uniti al menu degustazione studiato per l’occasione dallo chef Davide Camaioni del ristorante Posto Nuovo. I direttori di Capital, Sale & Pepe, Cucinare Bene, Tu Style, i responsabili food e vini de La Cucina Italiana, L’Espresso, Panorama, Grazia, Elle, Marieclaire, Io Donna, Donna Moderna, F, critici enogastronomici importanti come Fiammetta Fadda: l’evento organizzato da Map Communication è stato una celebrazione di due eccellenze marchigiane che ha visto ospiti prestigiosi scoprire le nuove ricette dello chef Davide Camaioni abbinate ai vini scelti per l’occasione da Walter Bartolomei.

Tra i piatti dello chef alcuni must come “Paint Your Future – Quadro di seppia”, “Meteora di merluzzo aglio, olio e peperoncino”, “Pasta scotta alle cozze e ceci”, mentre i vini Ciù Ciù scelti in abbinamento al menu completo sono stati sei: le bollicine Alta Marea e Rymarosé, il pluripremiato in Italia e all’estero Pecorino Merlettaie, il Rosato Lazio Ciù Ciù Poggiomasso, il vino malvasia Da Dolce e il Moscato Passito di Noto Feudo Luparello, della cantina siciliana di proprietà del gruppo guidato da Walter e Massimiliano Bartolomei. All’evento è intervenuta anche Sonia Peronaci, la fondatrice di Giallo Zafferano ed oggi una dei personaggi tv e influencer del mondo food tra i più importanti in Italia, che si è intrattenuta a lungo con lo chef Davide Camaioni, con Walter Bartolomei e con Antonella Mazzarella che ha introdotto il pranzo. L’evento ha avuto anche una grande rilevanza sui social, grazie ai contributi live dei content creator presenti.

Il Gruppo Ciù Ciù Tienimenti

Dalla storia e dall’esperienza di oltre 50 anni di viticoltura dell’azienda Ciù Ciù, la famiglia Bartolomei ha ampliato il proprio gruppo nel tempo allargandolo ad altre aziende: è nato così Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, una realtà che esprime al meglio le caratteristiche di quattro territori. Guidato da Walter e Massimiliano Bartolomei, comprende oggi oltre a Ciù Ciù nelle Marche, le cantine Villa Barcaroli (Abruzzo), Ciù Ciù Poggiomasso (Lazio), Il Chiurlo (Toscana), Feudo Luparello (Sicilia).

Davide Camaioni

Classe 1980, Davide Camaioni è lo chef titolare di Posto Nuovo, ristorante nato del 2018 a Porto D’Ascoli. Cresciuto nel ristorante di famiglia “C’era una volta” ad Ascoli Piceno, all’età di diciotto anni la mamma gli chiede di sostituirla in cucina per una sera, aiutando la signora Rita. Da lì è partita una crescita che l’ha portato ad essere oggi uno dei punti di riferimento della cucina della riviera adriatica. “La mia ricerca è da sempre basata sull’ingrediente, genuino e naturale: la cura nella selezione delle materie prime, l’esaltazione della loro essenza pura all’interno di una sinfonia di sapori e profumi che non si annullano, ma si esaltano e si valorizzano a vicenda. Pensare il piatto, realizzarlo, arrivare al risultato che prima avevo solo immaginato è sempre una gioia unica. Ogni giorno in più passato all’ interno di una cucina, è un giorno in più di esperienza e di scoperta”.

