Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il 118 per prestare soccorso ai feriti

SPINETOLI – I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti ieri sera alle ore 21 circa per un incidente stradale lungo la strada statale Salaria nei pressi del comune di Spinetoli. L’incidente ha coinvolto due autovetture. La squadra VVF della Centrale che è intervenuta, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti. Successivamente i VVF hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento.

Sul posto 118 e Forze dell’Ordine.

