Stadio “San Vito-Marulla” alle 14 fischio di inizio per la gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B.

Stadio “San Vito-Marulla” alle 14 fischio di inizio per la gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B.

Classifica corta in serie B, bianconeri a quota 22 e Lupi a quota 17. A Cosenza ci sono 15° e il tempo è soleggiato

Niente calzettoni rossi per ricordare Costantino Rozzi L’arbitro Sacchi non ha autorizzato il Picchio a scendere in campo con i calzettoni rossi in memoria di Rozzi, si giocherà con quelli bianchi.

Saranno sono solamente 8 i tifosi dell’Ascoli nel Settore Ospiti, i gruppi organizzati hanno comunicato di non prendere parte alla trasferta dopo la limitazione inserita per la tessera del tifoso obbligatoria. Presenti in tribuna il patron Pulcinelli, il presidente Neri ed il dg Verdone.

Tra i pali torna Leali dal primo minuto dopo il lungo infortunio, subito in campo capitan Dionisi insieme a Gondo in avanti.

FORMAZIONI UFFICIALI

COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Martino; Kornvig, Voca, Florenzi; Brignola, Merola; Larrivey. A disposizione: Lai, Matosevic, Meroni, Panico, Venturi, La Vardera, Brescianini, Vallocchia, D’Urso, Nasti, Zilli. Allenatore: Viali

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Caligara, Falasco; Gondo, Dionisi. A disposizione: Baumann, Guarna, Adjapong, Giordano, Tavcar, Salvi, Eramo, Buchel, Falzerano, Ciciretti, Mendes, Lungoyi. Allenatore: Bucchi

ARBITRO Juan Luca Sacchi di Macerata è l’Arbitro designato per dirigere Cosenza-Ascoli. Gli Assistenti sono Mauro Vivenzi della sezione di Brescia e Sergio Ranghetti di quella di Chiari. Quarto Ufficiale Daniele Minelli di Varese, al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata

RETI: 17′ Donati

AMMONIZIONI: Falasco (A.)

NOTE: Prima dell’inizio della gara un minuto di raccoglimento dopo la prematura scomparsa di Mihajlovic.

CRONACA DEL MATCH

37′ brutto intervento in ritardo in scivolata di Falasco su Merola, giallo per il giocatore dell’Ascoli che salterà il prossimo turno

34′ bella manovra del Picchio sulla sinistra cross di Falasco e Collocolo lasciato solo in area impatta male di testa palla sul fondo

31′ duro scontro a centrocampo Kornvig entra male su Giovane che rimane a terra, continua a giocare il Cosenza servito in area Larrivey ma palla troppo lunga

29′ ancora pericoloso il Cosenza con Martino che entra in area sulla sinistra e conclude ma si immolano in scivolata Botteghin e Caligara a murare

23′ TRAVERSA COSENZA Fallo di Simic al limite dell’area su Brignola, punizione da una buona mattonella per i padroni di casa, batte Brignola che con un bel tiro a giro colpisce la traversa

21′ attacca il Cosenza schema su calcio piazzato del Cosenza, il cross di Kornvig sfila però sul fondo

17′ GOOOOOOOOOOL ASCOLI conclusione di tacco di Donati che sulla linea di porta servito perfettamente con un rasoterra di DIonisi che entra sulla sinistra infila in rete

4′ Larrivey prende una palla sulla sinistra cross per la testa di Brignola che colpisce debolmente para Leali

3′ conclusione dalla distanza di Voca che cerca di sorprendere Leali ma non trova lo specchio della porta

0- dopo un minuto di silenzio inizia il match

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.