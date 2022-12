COLLI DEL TRONTO (AP) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 18.00 del 18.12.2022 per l’incendio di una mansarda a Colli del Tronto in via Giacomo Leopardi. La squadra di Ascoli Piceno intervenuta con due autobotti ha spento l’incendio scongiurando la propagazione delle fiamme verso altre parti dell’immobile e hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

