Tra questi vi è anche un’autobotte da destinare al servizio Antincendio Boschivo, che presenta delle caratteristiche esclusive per la tipologia di mezzo tra le quali il trasporto di 20mila litri di acqua potabile all’interno di una cisterna

ASCOLI PICENO – Nuovi automezzi assegnati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Segue la nota ufficiale:

«Sono stati assegnati al comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno nuovi automezzi che vanno ad integrare una dotazione di alto livello tecnologico in grado di garantire nel migliore dei modi la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in qualsiasi scenario di emergenza.

Tra questi vi è anche un’autobotte da destinare al servizio Antincendio Boschivo che presenta delle caratteristiche esclusive per la tipologia di mezzo tra le quali il trasporto di 20000 litri di acqua potabile all’interno di una cisterna in acciaio inox. Tali mezzi entreranno in servizio appena conculse le procedure amministrative previste.

Venerdì 16 dicembre i mezzi sono stati benedetti da don Lino Arcangeli alla presenza del Comandante Ing Luca Verna, del prefetto Carlo De Rogatis, del questore Vincenzo Massimo Modeo, di una rappresentanza dei Carabinieri e del personale dei Vigili del Fuoco in servizio.

Inoltre, alle ore 17:00 del 19 dicembre, è stato inaugurato alla presenza del Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e del Vice Direttore Ing. Vincenzo Vannarelli, presso i giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele il presepe nato dato dalla sinergica collaborazione tra il comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e l’amministrazione comunale. Il presepe è composto da 11 sagome di grandi dimensioni che saranno illuminate da appositi led creando una suggestiva atmosfera natalizia a pochi passi dal centro della città».

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.