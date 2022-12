ASCOLI – La Bottega del Terzo Settore organizza un evento gratuito aperto a tutta la comunità e alla sua compagine sociale il prossimo giovedì 22 dicembre a partire dalle ore 17.

L’evento si chiama “La Bottega che vorrei” e prende il nome dal percorso di valutazione partecipata che Bottega stessa sta portando avanti con i propri soci, studiando con essi l’impatto del progetto Bottega del Terzo Settore; si parlerà quindi di valutazione sociale con Francesca Broccia, antropologa valutatrice esperta nella costruzione di innovativi strumenti e processi di sviluppo delle organizzazioni e dei territori fragili.

Per questo, la tematica scelta per fare da cornice alla serata sarà la rigenerazione delle aree lontane su cui si focalizzerà l’intervento di apertura della Fondazione Carisap parlando del suo coraggioso operato. Si parlerà della rigenerazione dei luoghi, quegli spazi dismessi, recuperati e destinati a nuovi usi comunitari. Infatti, lo scorso 1° ottobre in occasione della giornata europea delle Fondazioni, grazie alla Fondazione Carisap, Bottega è stata menzionata come uno degli oltre 100 luoghi in tutta Italia dove le comunità e le fondazioni realizzano insieme iniziative locali di rigenerazione, apparendo anche in un servizio del Tg5. Per l’occasione Bottega ospiterà un’altra delle realtà italiane mappate, il Rondò dei Talenti di Cuneo, un importante progetto di rigenerazione voluto e promosso dalla Fondazione Crc che ha cambiato volto e funzioni trasformando l’ex sede di Ubi Banca in uno spazio per la comunità. Un polo aperto a tutti da 0 a 99 anni che si sviluppa intorno al tema del talento.

Sarà poi la volta di Antonella Nonnis, architetto legato al progetto Zenone, che ci parlerà di come un luogo possa generare una comunità attraverso la tematica delle comunità ereditarie e l’esempio del progetto “Voler Bene a Grottammare”.

Non poteva mancare la performance artistica, affidata al talentuoso Neri Marcorè attore, doppiatore, impressionista, conduttore televisivo e cantante italiano.

Tutto l’evento sarà raccontato dai microfoni di Radio Incredibile associazione di promozione sociale, una radio di comunità la cui mission principale è quella di raccontare il territorio, valorizzandolo mediante il potente strumento che è il microfono.

L’evento è gratuito ma è necessario prenotarsi per poter partecipare. Il modulo di registrazione è disponibile a questo link.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.