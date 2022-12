“Giovani per i Giovani. I Giovani per gli anziani” – questa la nuova ottica e obiettivo annuale della Cri Ascoli Piceno. Grazie alle tante attività di progetti psico-sociali si riesce a supportare e sostenere tante aree di intervento e fasce di età.

ASCOLI – “Giovani per i Giovani. I Giovani per gli anziani” – questa la nuova ottica e obiettivo annuale della Cri Ascoli Piceno. Grazie alle tante attività di progetti psico-sociali si riesce a supportare e sostenere tante aree di intervento e fasce di età.

"Siamo riusciti a collaborare e condividere intenti anche con la Cri dell'Emilia Romagna, altra regione, la quale ha richiesto agli istituti scolastici di mandare un pensiero per quelle persone che ancora dopo anni non vivono nella loro casa di origine. Grazie ai giovani coinvolti nei vari progetti potremo così portare di nuovo un saluto agli abitanti del cratere sismico di Arquata del Tronto (AP) , soprattutto agli anziani che sentono spesso solitudine e isolamento. Per noi è una grande ricchezza avere il supporto di altri comitati della Croce Rossa , dell'Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia di Verucchio in Emilia Romagna, del nostro personale e di tutti i volontari coinvolti. Non ci siamo dimenticati quello che abbiamo vissuto durante il sisma del 2016." – dichiara la Presidente Biancucci della Cri Ascoli Piceno.

Il sisma ha lasciato crepe profondo cui la Croce Rossa Italiana Nazionale e la Croce Rossa di Ascoli Piceno hanno cercato di occuparsi, sia nel momento emergenziale che nel post con il progetto “Sentieri di Prossimità”, dove due psicologi e un assistente sociale assistevano con attività e supporto le popolazioni colpite dal sisma per molto tempo.

“Vorremo continuare a dare il nostro sostegno alle popolazioni, perché dove ogni altra luce si spegne, la luce della Cri vuole rimanere accesa”. Conclude Biancucci Dal 28 Dicembre si riaccenderanno luci e pensieri per le popolazioni di Arquata del Tronto.

Questo progetto rappresenta la forza e l’impegno della Croce Rossa attraverso una rete di comitati forti e coesi sul territorio nazionale, infatti il comitato di Rimini, come esprime la presidente dottoressa Rita Rolfo ha condiviso l’ idea di trasmettere affetto e vicinanza attraverso i piccoli alunni della scuola e i giovani di Croce Rossa di Rimini che saranno presenti alla consegna dei biglietti augurali .

Insieme al comitato di Ascoli e alla presidente Cristiana Biancucci manteniamo accesa questa luce, fatta di parole ma soprattutto gesti, in queste festività che sono simbolo di amore universale.

