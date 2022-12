OFFIDA – Offida si appresta a vivere il suo lungo weekend prima di Natale.

Dopo l’evento “Secret Wine” all’Enoteca regionale, la degustazione al buio condotta da Anselmo Calenti (sommelier del ristorante Il Tiglio) alla scoperta di quattro grandi vini delle Marche che è andato subito sold out, il 22 dicembre alle 17, presso la Chiesa di San Michele torna la Tombola Intergenerazionale – a cui sono invitati a partecipare i giovani con i loro nonni, genitori e zii – e il contest “Offida in un sorso” in collaborazione con Igers Piceni questa settimana si terrà all’Enoteca Regionale delle Marche.

Il 24 dicembre dalle ore 17, il Corpo Bandistico Città di Offida eseguirà musiche natalizie per le vie del borgo di Offida, mentre il 25 dicembre alle 11:45 si terrà il classico concerto di Natale al Serpente Aureo.

Il 26 dicembre ci sarà decima passeggiata naturalistica di Santo Stefano con partenza da Piazza del Popolo alle ore 9:45 al Sentiero della Madonna della Sanità. La partecipazione all’iniziativa, organizzata in collaborazione con Us Acli Marche e l’Assessorato allo Sport del Comune di Offida, è gratuita ma occorre iscriversi entro il 23 dicembre, inviando un sms al numero 393/9365509.

Si ricorda, inoltre, che fino al 31 dicembre i negozi aderenti all’iniziativa “Sette su 7 Offida vi aspetta” rimarranno aperti tutti i giorni.

