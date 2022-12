ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano per l’ultima gara prima della sosta, lunedì 26 dicembre, alle ore 15, al “Del Duca” arriva la Reggina di mister Pippo Inzaghi.

Ad arbitrare il match, valido per la 19° ed ultima giornata di andata del Campionato di Serie BKT, Rosario Abisso di Palermo. Gli Assistenti sono Luca Mondin della sezione di Treviso e Orlando Pagnotta di quella di Nocera Inferiore. Quarto Ufficiale Federico La Penna di Roma, al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Domenico Rocca di Catanzaro.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati durante la partita Cosenza-Ascoli, ha inflitto una giornata di squalifica a Nicola Falasco, ammonito al Marulla per la quinta volta da inizio stagione. Resta in diffida il solo Eramo.

Oggi la Reggina sarà in campo per un test amichevole contro l’Inter alle ore 18 al “Granillo!” di Reggio Calabria.

Reggina in seconda posizione a quota 33 a sole tre lunghezze dalla capolista Frosinone e in cerca sicuramente di una vittoria per chiudere il girone d’andata in vetta, viene da un pareggio a reti inviolate contro il Bari, nelle utlime 5 uscite, due vittorie, una sconfitta e due pareggi, Tra i granata l’ex Ascoli, Federico Ricci.

Bianconeri a quota 25 in nona posizione e reduci da una vittoria a Cosenza che ha restituito morale e consapevolezza. Alcune grandi conferme come Collocolo, la sorpresa Donati, il ritorno in grande stile di Leali e il ritorno al gol di Gondo.

Cedric Gondo al Marulla di Cosenza è tornato al gol dopo tre mesi e mezzo, aveva messo a segno tre reti contro il Palermo e un rigore contro la Spal poi un lungo periodo senza reti: “Un gol che aspettavo da tanto, per fortuna è arrivato e mi sono tolto un peso, ho attraversato un periodo un po’ negativo, ora dovrò continuare a lavorare”.

“Un attaccante vive di gol e di azioni che portano a finalizzare, in queste settimane ho messo da parte il mio io e ho cercato di dare un contributo alla squadra. Anche se il gol non arrivava, cercavo di non pensarci troppo perché avrei finito per sbagliare anche le cose più semplici, perdendo di vista l’obiettivo primario che è la squadra. Sono contento che finalmente sono tornato a segnare e ora cerco di continuare su questa strada. E’ vero, la mia stagione era partita bene, la squadra mi ha dato un buon supporto, così ho cercato di ripagarla in qualche modo. Nel nostro gruppo cerchiamo sempre di aiutarci e uno come Federico Dionisi mi ha aiutato tantissimo, prima delle partite mi dice sempre di stare tranquillo e di dare sempre il 100% perché il gol arriverà”.

Il 26 arriverà al Del Duca la Reggina: “Intanto dobbiamo continuare su questa strada se vogliamo dare il giusto peso ad alcuni pareggi. Dobbiamo pensare solo a noi, rispettiamo la Reggina, ma se pensiamo a quello che dobbiamo fare noi, non dobbiamo avere paura di nessuna squadra. Le qualità le abbiamo e sappiamo dove poter arrivare, non temo qualcosa in particolare dell’avversario, il Mister ci prepara su ogni dettaglio, sappiamo dove poter far male e attaccare, quando andiamo in campo siamo sereni”.

