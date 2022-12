ASCOLI – Questa mattina presso la Scuola edile di Ascoli, alla presenza dell’assessore alla Formazione professionale della Regione Marche, Stefano Aguzzi, del vice sindaco Gianni Silvestri, del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e del presidente Ance Marche Stefano Violoni, sono stati presentati i corsi di formazione per tecnico di cantiere e per addetto alla realizzazione delle opere murarie.

“È di fondamentale importanza – ha sottolineato Aguzzi durante la conferenza stampa – la formazione effettuata dagli enti formativi come quella svolta dalla Scuola edile di Ascoli Piceno e Fermo. Le attività lavorative manuali necessitano di una formazione in accelerazione per quel che riguarda l’apprendimento, ma una formazione evoluta in base ai tempi di oggi, attraverso le innovazioni esistenti, in quanto anche nel settore dell’edilizia non si riscontrano più i vecchi modi di operare. La Regione sta sempre più realizzando una formazione duale con la metodica della teoria e della pratica all’interno delle aziende perché proprio quelle aziende un domani possono assumere il lavoratore professionalmente formato”.

“Vedere oggi i ragazzi della scuola che lavoravano – ha proseguito l’assessore – mi ha fatto tornare indietro nel tempo quando da giovanissimo ho fatto la mia prima esperienza lavorativa proprio in una impresa edile. L’edilizia rimane un volano molto importante per l’economia marchigiana e si punta molto sulla riqualificazione energetica di un edificio esistente senza dover edificare ulteriormente sul territorio. La sicurezza è sicuramente un tema molto nevralgico che necessariamente dobbiamo affrontare e proprio per questo abbiamo riattivato in Regione il Comitato sulla sicurezza”.

“Occorre riscoprire la cultura del lavoro – ha concluso Aguzzi – perché questa va valorizzata in quanto il lavoro è dignità, è vita”.

Violoni ha rimarcato durante il suo intervento di erogare una “formazione tecnica e una mirata sulle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro. Cerchiamo di effettuare adeguati percorsi formativi in sinergia con la Regione perché le aziende edili saranno le aziende del futuro in grado di rispondere al meglio alle esigenze richieste dal mercato”:

Il corso per tecnico di cantiere (500 ore), rivolto a 15 allievi mira a sviluppare le conoscenze specifiche strutturate che gli consentano di approcciare il settore con competenze e professionalità. Questa figura gestisce l’allestimento del cantiere edile nel rispetto della planimetria e della documentazione progettuale, dispone il piano operativo dei lavori, coordina le risorse umane e provvede alla gestione del processo logistico e di approvvigionamento dei materiali. Il corso per addetto alla realizzazione opere murarie (600 ore), rivolto anche questo a 15 allievi, è in grado di formare il personale a realizzare murature, parti di opere strutturali, anche effettuando piccole demolizioni, lavori di isolamento termoacustico ed opere in cartongesso. Esegue, inoltre, le relative finiture, secondo le indicazioni tecniche di lavorazione, controllando il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza. Entrambi i corsi sono completamente gratuiti e sono svolti in collaborazione con Wega impresa sociale. (a.f.)





Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.