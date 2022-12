ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Provinciale di Ascoli ha pubblicato l’avviso pubblico volto all’invio di manifestazioni d’interesse da parte delle imprese interessate per la realizzazione di lavori di adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” di Ascoli Piceno.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a circa 3 milioni e 880 mila euro e riguarderà le palazzine del corpo A e B di meno recente costruzione dell’edificio scolastico prospicente l’arteria principale. L’avviso, predisposto a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia, è finalizzato esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni d’interesse per favorire la più ampia e idonea partecipazione di operatori economici specializzati. Verranno quindi individuate quindici ditte da invitare alla successiva fase di procedura negoziata.

“Il finanziamento si inquadra nell’ambito dei fondi Pnrr relativi al piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – spiega il Presidente della Provincia Sergio Loggi – l’impegno dell’Ente è quello di intercettare ogni possibile fonte di finanziamento europeo, statale o regionale per rendere sempre più funzionali, efficienti e sicure le scuole del nostro territorio. Ricordo – aggiunge il Presidente – che nel triennio 2022 – 2024 la Provincia conta di poter investire oltre 60 milioni di euro nel patrimonio scolastico di competenza”.

Le manifestazioni di interesse degli operatori dovranno pervenire esclusivamente per via telematica sulla piattaforma “Net4market” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2022. Si fa presente che i requisiti tecnici necessari per la partecipazione sono specificatamente indicati nell’avviso e per la corretta partecipazione occorre fare riferimento al Disciplinare Telematico di gara. Il bando e la relativa documentazione sono reperibili sulla sezione “Gare Telematiche” del sito istituzionale dell’Ente.

