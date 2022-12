MALTIGNANO – In occasione del “Capodanno all’italiana“, serata organizzata dai ragazzi di Warner BRO Management, a Villa Fanini a Maltignano, il 31 dicembre, tornano dal vivo i N’ice Cream, reduci dell’importante esperienza nel programma “The Band” andato in onda su Rai1.

L’evento avrà inizio alle ore 20,30, cui seguirà il dj-set di Antonio Marozzi, con cena a base di pesce al prezzo di 100 € comprensivi di bevande, vino e caffè. Possibilità di un menù alternativo per chi è intollerante o allergico e possibilità di pernottare nella struttura.

La band è composta da Mirko Albanesi (voce), Pietro Tassi (voce e chitarra elettrica), Matteo Trevisti (voce e chitarra acustica), Matteo Mariani (basso), Riccardo Galanti (batteria). Il nome è un mix di dialetto ascolano e inglese basato su dei ricordi d’infanzia dei ragazzi quando andavano a prendere “nu gelato”, che si è trasformato in N’ice cream. Suonano insieme da otto anni, il loro primo album, Gli Viziati (2015), ha venduto più di mille copie. Il disco contiene sei tracce di singoli inediti e alterna brani divertenti come Vaffanculo, a brani riflessivi come Tornado, che racconta l’incidente aereo tra due cacciabombardieri avvenuto sulle montagne dell’appennino ascolano nell’agosto 2014. Successivamente sono stati rilasciati altri due singoli: Le Piccole Cose (2019), Mica Milano (2020). La band ora sta lavorando al secondo album.

Per informazioni: whatsapp al 392 7248964 oppure al seguente link -> https://fb.me/e/1RK1DNPJU

