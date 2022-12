ASCOLI PICENO – Una borsa di studio di mille euro allo studente dell’Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” più meritevole, in memoria di Primo Velenosi.

Venerdì 23 dicembre, in occasione dei festeggiamenti per i 140 anni dell’Istituto scolastico “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno, che ha recentemente ampliato la sua offerta formativa con i corsi di laurea in Scienze Agrarie legati all’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il Rettore Gian Luca Gregori, si è tenuta nell’Aula magna dell’istituto la cerimonia di conferimento della borsa di studio “Premio Memorial Primo Velenosi“. Lo studente selezionato dalla scuola per la borsa di studio è stato Federico Ripani, che ha chiuso il percorso di studi al sesto anno di specializzazione, diventando enotecnico e diplomandosi con 100 e lode. Presenti all’evento l’imprenditore Ercole Velenosi, figlio di Primo, che già aveva espresso la volontà di istituire questo premio per il miglior studente del settore enologico in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dell’azienda vitivinicola “Ercole Velenosi” di Monticelli, sua moglie, Emanuela Natalini Velenosi, la dirigente scolastica dell’Istituto Agrario, Rosanna Moretti, e il Vescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Gianpiero Palmieri. Al termine della cerimonia la DS ha voluto omaggiare l’imprenditore Ercole Velenosi di tre bottiglie di vino di produzione propria, realizzate in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario ” Celso Ulpiani“.

“Ringrazio Ercole Velenosi che ci permette di unire le nostre competenze in una perfetta sinergia tra scuola e imprenditoria. In tal senso siamo onorati di celebrare la figura di Primo Velenosi e le sue grandi capacità imprenditoriali, ricordando ogni anno attraverso questa borsa di studio-memorial destinata allo studente più meritevole della nostra scuola, come passione, competenza e dedizione siano alla base di un grande successo – ha dichiarato la dirigente scolastica.

“Grande la soddisfazione di poter ricordare la memoria di mio padre Primo attraverso il premio conferito a Federico oggi. Il mio invito, rivolto a tutti i futuri giovani specializzandi e imprenditori del settore enologico, è di inseguire sempre il proprio sogno con passione, visione lungimirante del futuro, pragmatismo e infaticabile volontà di successo, amando la terra e i suoi preziosi frutti, da cui il nostro vino trae origine- ha affermato Ercole Velenosi.

