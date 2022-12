“Il servizio civile è un percorso molto importante sia per la formazione dei giovani che scelgono di condividere un anno con l’Uici, sia per noi” – afferma la presidente territoriale di Ascoli Piceno e Fermo

ASCOLI PICENO – Riparte il bando del Servizio civile universale e ripartono le possibilità, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, di incrementare la propria formazione, di vivere esperienze uniche e di percorrere i primi passi nel mondo del lavoro.

Sono due i progetti a cui l’Unione ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo ha aderito: “Sapere, saper essere e saper fare – ricette per l’integrazione” e “Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale”. Nove i posti a disposizione per altrettanti ragazzi e ragazze pronti a mettersi in gioco: 4 nella sede di Ascoli Piceno, 3 a Fermo e 2 a San Benedetto del Tronto.

“Il servizio civile è un percorso molto importante sia per la formazione dei giovani che scelgono di condividere un anno con l’Uici, sia per noi – commenta la presidente territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini -. I ragazzi scoprono un mondo che non immaginavano: spesso si pensa alla disabilità come a qualcosa di pesante, che richiama cure mediche e assistenza specialistica. Il servizio civile invece si traduce in accompagnamento, partecipazione a gite, concerti musicali, attività ricreative e culturali, sostegno domiciliare per le famiglie che hanno bambini con deficit visivo, promozione dei progetti e partecipazione attiva al loro svolgimento. Tutti i giovani che in questi anni hanno prestato servizio volontario nelle nostre sedi conservano un bel ricordo di questa esperienza e tornano spesso a trovarci. Aspettiamo con entusiasmo le richieste di selezione e i ragazzi che trascorreranno con noi questo 2023, finalmente senza restrizioni e con tutte le attività da svolgere in presenza”.

Il servizio civile universale prevede un impegno di 25 ore settimanali, esclusi domeniche e giorni festivi, con un compenso mensile di 444,30 euro. Il bando scade venerdì 10 febbraio alle ore 14.00. Per informazioni e contatti: 0736 250133.

