ASCOLI PICENO – Dal primo gennaio 2023, dopo ben 42 anni di onorato servizio presso il Comune di Appignano del Tronto, Rita Grelli, Responsabile dell’ufficio Anagrafe e Stato Civile, va in pensione.

Rita ha iniziato a lavorare in Comune nel 1982 ed è stata per tutto questo tempo un punto di riferimento dell’Anagrafe del Comune, fino a ricoprire l’incarico di Responsabile dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale).

La sua carriera lavorativa è sempre stata dedicata alla comunità, con forte spirito di abnegazione, sempre al passo con i tempi al punto da essere fra i primi uffici della provincia di Ascoli Piceno a proporre l’adesione all’Anpr, ovvero la banca dati unica nazionale che semplifica i servizi anagrafici per tutti.

Rita ha dedicato non solo tantissime ore di servizio all’ente, ma ha lavorato sempre con attenzione e passione, collaborando fattivamente con colleghi e amministratori che perciò hanno voluto renderle omaggio per dimostrarle stima e affetto.

Le parole del Sindaco, Sara Moreschini: “Vogliamo ringraziare Rita per il servizio reso a questa comunità, con una targa simbolica come gesto di gratitudine per l’impeccabile servizio svolto negli oltre 40 anni di attività per la comunità appignanese.”

A Rita, i migliori auguri per un futuro ricco di nuove esperienze e tempo da dedicare ad affetti e passioni.

