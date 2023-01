Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Bologna ed è stato venduto nella rivendita di via Isabella Andreini. Scopri se hai vinto oppure no

ROMA – Le serie dei biglietti vincenti sono: L 486158 ed E 004737. In generale – segnala l’agenzia Agimeg – la fortuna ha baciato il Lazio, visto che in regione è finito anche un terzo premio milionario, con il biglietto serie L 349605 venduto a Fonte Nuova, in provincia di Roma.

La seconda regione più fortunata è stata l’Emilia Romagna, dove sono finiti gli altri due premi milionari.

I tagliandi vincenti sono stati venduti a Parma (serie L 492408) e Bologna (serie D 271862).

In totale, nell’estrazione di questa sera, sono stati assegnati 195 premi. Oltre ai 5 premi milionari, estratti 10 premi di prima categoria e 180 di terza.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Bologna ed è stato venduto nella rivendita di via Isabella Andreini.

La dea bendata si è fermata di nuovo in Autogrill – segnala Agimeg – facendo vincere ad un fortunato giocatore romano il premio da 2,5 milioni di euro. Il biglietto è stato venduto infatti all’Autogrill Tiburtina Sud Oil, sulla tangenziale dell’A24 a Roma.

Doppio colpo vincente in autostrada, visto che anche il premio da 1 milione di euro è stato venduto sull’A1 Milano-Napoli, al km. 114.100, nell’Autogrill San Martino Grill a Parma.

Il premio da 1.500.000 euro è stato venduto invece nella rivendita di Piazza Giovine Italia a Roma, mentre quello da 2 milioni in via Palombarese 358 a Fonte Nuova.

Oltre ai premi di prima categoria, sono stati estratti 10 premi di seconda categoria, da 50 mila euro ciascuno ed altri 180 premi di terza categoria, da 20 mila euro ciascuno.

Un biglietto da 50 mila euro è stato vinto a Tortoreto, due da 20 mila euro a Porto San Giorgio e Campofilone.

Per visualizzare i biglietti vincenti, clicca qui.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.