Gli eventuali accessi e transiti non autorizzati saranno sanzionati a partire da lunedì 23 gennaio 2023. Il varco è attivo dalle ore 9 alle ore 12.45 e dalle ore 15.30 alle ore 5 del giorno successivo

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale ha comunicato che è stata completata la procedura di riattivazione del Varco Carmine, collocato nella zona della Chiesa del Carmine, all’intersezione tra Rua dell’Orso e Corso Mazzini.

Il Varco Carmine torna dunque, fin da subito, a rilevare gli accessi e il transito dei veicoli. Gli eventuali accessi e transiti non autorizzati saranno sanzionati a partire da lunedì 23 gennaio 2023, nel rispetto delle consuete fasce di attivazione del varco, così come riportate sul varco medesimo. Si ricorda che il varco è attivo, e pertanto accessibile ai soli autorizzati, dalle ore 9 alle ore 12.45 e dalle ore 15.30 alle ore 5 del giorno successivo. Negli altri orari, 5-9 e 12.45-15.30 il varco non è attivo e, pertanto, accessibile a tutti.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.