«Il Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e l’associazione l’Albero delle Arti, bandisce la prima edizione del concorso letterario per racconti inediti denominato

Piceno Futura – Scrittori del domani. I Edizione | 2023. I racconti dovranno avere come ambientazione il territorio Piceno, in particolare Ascoli Piceno, che può essere presa come sfondo narrativo, o diventare essa stessa parte integrante e attiva della storia; e come tema immaginare il futuro, da vari possibili punti di vista, sociale, cittadino, ambientale, personale.

Si può spaziare nel genere fantastico, distopico, weird, underground, ricreando nuovi modelli di città e di abitudini sociali, ma anche interpretare il tema in modo più intimo, seguendo i propri personaggi e descrivendo la loro prospettiva di futuro. Il concorso vuole anche contribuire a far conoscere la filiera che esiste dietro la pubblicazione di una storia.

Per questo motivo la Giuria, la cui presidente è Beatrice Masini, direttrice editoriale di Bompiani, decreterà nove racconti finalisti, tre per ogni categoria di concorso,

Young 12-15 anni; Junior 16-19 anni; Senior 20-35 anni (quest’ultima aperta a livello nazionale) offrendo loro un percorso di revisione da parte di Editing On Point, attività dell’editor Laura Guerrieri, per poi essere pubblicati in un volume collettivo a cura della casa editrice Lìbrati, della Libreria Rinascita.