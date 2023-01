ASCOLI PICENO – Un’opportunità rivolta ai giovani per fare esperienza e ottenere un attestato che viene valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica amministrazione. Sono aperte le domande per partecipare alla selezione degli operatori volontari del Servizio Civile Universale: c’è tempo fino alle ore 14 del 10 febbraio 2023, con l’istanza che va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line – DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone con accesso tramite SPID.

Potranno candidarsi tutte le persone tra 18 e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda), che siano cittadini italiani, di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o cittadini di un Paese extra Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia. Il Servizio Civile Universale offre ai giovani un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi nella realizzazione del progetto scelto al momento della domanda e al termine del servizio verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la pubblica amministrazione. Ciascun volontario percepirà un assegno mensile di 444,30 euro.

Per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII saranno realizzati tre progetti per un totale di 36 giovani impiegati: 4 volontari saranno selezionati per “Giovani Attivi 2023” (da destinare all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ascoli), 24 per “Generazioni Vincenti 2023” relativo al settore dei Servizi Sociali (5 le figure ad Ascoli, tra la Casa Albergo Ferrucci e l’Ufficio di coordinamento dell’Ats XXII) e altri 8 per “Riprendiamo il filo 4.0: cultura in movimento” relativo al settore Patrimonio artistico storico e culturale (4 volontari all’Ufficio cultura del Comune di Ascoli e altrettanti alla Biblioteca Gabrielli).

Per scaricare il bando e per tutte le altre informazioni relative ai progetti è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21832

