ASCOLI PICENO – L’Amministrazione comunale conferma il suo impegno per la promozione dello sport, attraverso un bando per la concessione di contributi a favore di società, associazioni e altri organismi sportivi senza fine di lucro per l’attività sportiva svolta nel territorio del Comune di Ascoli nel 2022. La somma stanziata è pari a 36.890 euro.

“Continuiamo a investire sull’attività sportiva – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – sostenendo chi porta avanti questo impegno senza fini di lucro. Crediamo molto nei valori che lo sport trasmette, soprattutto ai giovani, e quindi vogliamo essere al fianco di chi è in prima linea tutti i giorni, attraverso un sostegno concreto in un momento difficile”. I destinatari dei contributi sono i sodalizi sportivi regolarmente affiliati alle rispettive Federazioni Nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni Nazionale, i sodalizi che promuovono attività motorie tra i cittadini non aventi scopo di lucro, le scuole nel contesto delle attività dei Giochi della Gioventù. Domenico Stallone, assessore allo sport, ha spiegato: “L’avviso prevede la concessione di contributi per una lunga lista di interventi, a partire dall’organizzazione di attività promozionali tese ad avvicinare i giovani fino a 14 anni alla pratica sportiva. Poi è prevista anche la copertura delle spese per l’acquisto di attrezzature e arredi, come pure per l’organizzazione di manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale. In questo modo vogliamo dare slancio e aiuto all’attività che le numerose società e associazioni portano avanti quotidianamente per promuovere e diffondere lo sport”.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre martedì 31 gennaio 2023 e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12; martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17; nell’ultimo giorno la consegna va effettuata entro le ore 12), a mezzo pec all’indirizzo [email protected], via e-mail all’indirizzo [email protected] o con raccomandata A/R indirizzata a Servizio Sport – Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 7 – 63100 Ascoli Piceno. Nell’oggetto delle pec, e-mail o sull’involucro della busta va specificata la dicitura “Avviso per la concessione di contributi per attività sportiva per l’anno 2022”.

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21869

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.