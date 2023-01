La manifestazione avrà inizio alle ore 9:45 presso l’area campi ex Agostini e finirà alle ore 13:00 circa

ASCOLI PICENO – Domenica 15 gennaio 2023 nell’area campi ex Agostini ad Ascoli Piceno si svolgerà una manifestazione ciclistica specialità fuoristrada, ciclocross denominata 7^ Ciclocross di Ascoli Piceno – 1^ Torneo Ultraneon rivolta alle categorie Esordienti e Allievi di FCI, ragazzi e ragazze dai 13 ai 16 anni.

Si tratta di una gara di Ciclocross su un percorso totalmente in fuoristrada per una lunghezza totale d 2.5 km. Presenti sul percorso ostacoli naturali (dossi, ripidi, sabbia, contropendenze, etc.) e artificiali (tavole da saltare). La manifestazione avrà inizio alle ore 9:45 e finirà alle ore 13:00 circa. Sono previste prove ufficiali con presenza di assistenza sanitaria e medico dalle ore 8 alle 9.30 di domenica 15 gennaio e prove libere (senza assistenza sanitaria) nella giornata di sabato 14 gennaio.

La manifestazione prevede la presenza di 2 autoambulanze e 1 medico.

Di seguito il programma dell’evento:

Ore 7.45 – 8.45 ritrovo e verifica licenze

via del Bozzolo, ex Campi Agostini.

Ore 8.00 – 9.30 prove percorso

Ore 8.45 – 9.15 riunione tecnica

Partenze

Ore 9.45 – 10.15 Team Relay

Ore 10.20 – 11.00 prove percorso

Ore 11.15 – 11.45 Esordienti M

Ore 11.50 – 12.20 Allievi D / Esordienti D

Ore 12.30 – 13.00 Allievi M

Ore 13.30 premiazioni

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.