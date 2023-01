ASCOLI PICENO – La Cna di Ascoli Piceno informa che, in applicazione del DPCM del 30 novembre 2021, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato un’iniziativa prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020) e finalizzata a contrastare i fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale di diverse aree territoriali.

Nello specifico, la dotazione finanziaria complessiva da circa 23 milioni di euro prevede l’erogazione di contributi in conto capitale in “de minimis” per un importo non superiore al 100% delle spese ammesse e di massimo 200.000 euro a impresa, con degli incentivi che contribuiranno a finanziare le imprese manifatturiere nell’ambito di progetti relativi ad almeno uno dei seguenti ambiti:

iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell’immobile in cui è svolta l’attività manifatturiera;

la in cui è svolta l’attività manifatturiera; ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali , incluse innovazioni tecnologiche e di digitalizzazione dei processi;

, incluse innovazioni tecnologiche e di digitalizzazione dei processi; investimenti immateriali ;

; conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica;

verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica; avvio di nuove unità produttive.

A beneficiare degli incentivi saranno le imprese manifatturiere già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali – nel caso di Ascoli e provincia il Piceno Consind – o, in alternativa, che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree e che alla data di presentazione siano costituite e iscritte nel registro delle imprese.

Saranno finanziabili le spese sostenute a decorrere dalla data del 30 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, relative a costi per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni, anche immateriali.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 di martedì 24 gennaio 2023 alle ore 12 del 24 marzo 2023 e dovranno essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica a sportello che verrà messa a disposizione sul sito www.invitalia.it.

La Cna Picena ricorda che gli uffici Cna di Ascoli (viale Indipendenza, 42) e San Benedetto (via Nazario Sauro, 162) sono a disposizione per fornire informazioni e assistenza nella compilazione e presentazione delle domande.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

