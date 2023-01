Un momento di confronto fondamentale per il rafforzamento dell’azione sindacale, e per la crescita del territorio. Il programma della giornata

COLLI DEL TRONOT – Si terrà lunedì 16 gennaio presso Villa Picena a Colli del Tronto il Congresso Provinciale della Cgil Ascoli Piceno, attesi oltre 150 lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, tra invitati e delegati.

I lavori avranno inizio alle ore 9 con la relazione della Segretaria Generale della Cgil Ascoli Piceno Barbara Nicolai e proseguiranno con i saluti del Sindaco di Colli del Tronto, e dei vari invitati. Tra i quali ad ora confermati di certo gli altri sindacati confederali, l’Anpi, Libera e la Rete degli Studenti Medi. I lavori proseguiranno, per tutta la giornata, con gli interventi dei delegati e invitati, per concludersi con l’intervento conclusivo della Segretaria Confederale Regionale Rossella Marinucci e le votazioni dei nuovi organismi dirigenti e del nuovo documento politico.

Il Congresso della Cgil è iniziato ad ottobre, con le assemblee di base effettuate nei luoghi di lavoro o nelle varie zone, e terminerà a Marzo con il Congresso Nazionale. Nella provincia di Ascoli Piceno si sono tenute 154 assemblee di base, coinvolgendo al voto quasi 3 mila iscritte ed iscritti. Un ottimo risultato di partecipazione, che dimostra, ancora una volta, l’importanza dei percorsi democratici e di dibattito all’interno della Cgil. La mozione 1, a prima firma Maurizio Landini, ha raccolto il 91,15% dei consensi. La mozione 2, a prima firma Eliana Como, ha raggiunto l’8,85% dei consensi.

Dopo le Assemblee di Base, è stato il momento dei Congressi Provinciali delle varie categorie, che sono terminati nei giorni scorsi. Sono risultati confermati Segretari Generali Alessandro Pompei nella FIOM-CGIL (metalmeccanici), Daniele Lanni nella FLAI CGIL (agroalimentaristi) , Riccardo Romano nella FISAC-CGIL (bancari), Viola Rossi nella FP-CGIL (pubblico impego), Paola Senesi nella FILLEA-CGIL (edilizia), Luana Agostini nella FILCAMS-CGIL (commercio), Teresa Cirillo nello SPI-CGIL (pensionati). Neo eletti Segretari Generali Vincenzo Di Vita nella FLC-CGIL (scuola), Leonardo Pignoloni nella FILCTEM-CGIL (chimici e tessili), Ilario Valori nella FILT-CGIL (trasporti), Maria Calvaresi nella SLC-CGIL (comunicazione).

Lunedì sarà il momento di raccordo di tutte le istanze che vengono dalle assemblee e dai congressi di categoria e sarà un momento fondamentale di discussione, per rinnovare e rafforzare l’impegno della Cgil Ascoli Piceno nella difesa dei diritti nel territorio, nella contrattazione aziendale e sociale, nella difesa dei valori democratici, antifascisti e di solidarietà, che ogni giorno la Cgil porta avanti nell’azione sul territorio. Sarà un dibattito importante, per scegliere non solo i nuovi organismi dirigenti, ma soprattutto per intraprendere e rinnovare gli obiettivi politici della Camera del Lavoro.

