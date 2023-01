PAGLIARE DEL TRONTO – Paura in una sala scommesse, rapina a mano armata alla GoldBet di Pagliare, sita lungo la Salaria. Nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio, un uomo è entrato armato nell’attività, provocando un malore alla donna che lì stava lavorando in quel momento. Nella sala non c’erano clienti: il rapinatore è riuscito a prelevare il bottino e a fuggire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza, per soccorrere la donna che è stata poi portata in ospedale.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.