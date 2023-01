ANCONA – Emessa nuova ALLERTA sulle Zone di allertamento 1, 3 e 5 dalle 00:00 fino alle 12:00 di domani, martedì 17 gennaio 2023, per CRITICITA’ IDROGEOLOGICA di livello GIALLO e per VENTO. Segue la nota della Protezione Civile:

«Alle 13:00 di oggi la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del Bollettino di criticità idrogeologica e dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse prodotti in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha emesso un nuovo MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO per CRITICITA’ IDROGEOLOGICA di livello GIALLO e per VENTO sulle Zone di allertamento 1, 3 e 5 valevole dalle 00:00 fino alle 12:00 di domani, martedì 17 gennaio 2023».

