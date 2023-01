Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita SPAL-ASCOLI, in programma sabato 21 gennaio, alle 14 al “Paolo Mazza” di Ferrara e valida per la 2^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT.

ASCOLI PICENO – Il centrocampista bianconero Fabrizio Caligara era dovuto uscire durante il match contro la Ternana per un duro scontro con Diakitè è meno grave del previsto l’infortunio occorso.

Il calciatore si è sottoposto a TAC al collo del piede sinistro che ha evidenziato una forte contusione, scongiurando così l’ipotesi di una frattura. Caligara sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico e fisioterapico dell’Ascoli per una valutazione sui tempi di ripresa.

L’Ascoli si prepara ora per la prossima sfida contro la S.P.A.L., la società emiliana comunica che sono in vendita i biglietti per assistere alla partita SPAL-ASCOLI, in programma sabato 21 gennaio, alle ore 14:00, al “Paolo Mazza” di Ferrara e valida per la 2^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT.

Il circuito di riferimento è Vivaticket e i biglietti per il settore Ospiti (capienza 1.490 posti) possono essere acquistati online o nei punti vendita autorizzati fino alle ore 19:00 di venerdì 20 gennaio.

Il prezzo “Intero” del biglietto è di 16,00 €, il “Ridotto” (riservato alle donne e ai nati prima del 21/01/1958) è di 12,00 €, l’ “Under 18” (riservato ai nati dal 22/01/2005) di 8,00 €.

