COLLI DEL TRONTO – Si è tenuto nella giornata di ieri presso Villa Picena a Colli del Tronto il Congresso Provinciale della Cgil Ascoli Piceno, con la partecipazione di 120 delegate e delegati, e oltre 30 invitati.

La relazione introduttiva della Segretaria Generale Barbara Nicolai ha sottolineato le difficoltà affrontate in questi anni difficili: dalla pandemia, alla ricostruzione, la guerra e l’inflazione che ne è conseguita, e ha tracciato le sfide che la Camera del Lavoro di Ascoli Piceno dovrà affrontare nei prossimi anni.

Barbara Nicolai commenta: “Un tavolo per lo sviluppo provinciale. Abbiamo rilanciato con forza questa prospettiva. Il territorio è in grande difficoltà dal punto di vista industriale, e la crescita sembra un miraggio. Per questo chiediamo che si apra con le controparti e le Istituzioni un tavolo permanente sullo sviluppo, perché soltanto con il coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori riparte il territorio.”

“Il rafforzamento delle infrastrutture territoriali, della sanità pubblica, dei trasporti, la necessità di rafforzare la nostra battaglia i beni pubblici – continua Nicolai – sono stati al centro del nostro dibattito, e sono stato il cardine del documento politico che abbiamo approvato e che rinnova il nostro impegno nel territorio.”

Sono intervenuto nell’arco di tutta la giornata oltre 40 delegate e delegati di tutti i settori di lavoro, oltre ai tantissimi ospiti graditi che hanno partecipato ai lavori. Il Congresso ha, infine, eletto il nuovo Direttivo Provinciale, composto da 52 delegati, che riunito in seduta straordinaria ha confermato Barbara Nicolai come Segretaria Generale con 39 voti a favore, 5 astenuti e 4 contrari.

Conclude la riconfermata Segretaria Generale: “Ci attendono anni impegnativi. Il Congresso è un momento importante per una grande organizzazione democratica e antifascista, come la Cgil è. Un momento di discussione certo, ma anche in cui cambiare le nostre pratiche e rilanciare le nostre battaglie politiche e sindacali. Siamo convinti che questo Congresso abbia tracciato un percorso rinnovato e rafforzato e siamo pronti a percorrerlo con tutte le forze che i tantissimi delegati nei luoghi di lavoro ci danno.”





