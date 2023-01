ASCOLI PICENO- Settimana non facile per l’Ascoli che si avvicina alla gara contro la Spal. Tensioni esterne da parte della tifoseria che nel post partita… Continua »

ASCOLI PICENO- Settimana non facile per l’Ascoli che si avvicina alla gara contro la Spal. Tensioni esterne da parte della tifoseria che nel post partita dopo la sconfitta con la Ternana ha contestato il tecnico bianconero Cristian Bucchi e al rientro ad Ascoli hanno posto uno striscione sul ponte Rozzi con scritto “Bucchi incompetente…ad Ascoli è finita” e anche una frase rivolta a Massimo De Santis, responsabile delle relazioni esterne e istituzionali “De Santis vattene”.

Settimana che ha registrato anche le parole di Federico Dionisi nelle interviste post gara dove dichiara di aver ricevuto offerte e di dover aspettare di parlare con la società per valutare il suo futuro, il capitano da comunque priorità all’Ascoli. Il giocatore, in scadenza di contratto, da febbraio sarà libero di firmare con chi vorrà da quanto dichiarato dal suo procuratore, Ottaviani, l’offerta dell’Ascoli a luglio è stata dichiarata inadeguata.

Nella seduta mattutina oggi al Picchio Village per i bianconeri: i titolari della partita di Terni hanno iniziato l’allenamento con un circuito di forza muscolare; a seguire il gruppo al completo è stato impegnato in riscaldamento tecnico, seduta tattica e partitella.

Il Giudice Sportivo, a seguito dei provvedimenti disciplinari adottatati in occasione della partita di campionato Ternana-Ascoli, ha inserito nell’elenco diffidati Giovane e Simic, ammoniti per la quarta volta da inizio stagione. I due bianconeri si aggiungono a Dionisi, Eramo e Gondo.

Sul mercato ancora in stallo il passaggio di Marcel Buchel alla Spal, pare essersi intromesso il Cagliari. Proia che rientrava nello scambio è quindi ancora a Ferrara. Si allena con l’Ascoli il centrocampista Vacca, non ancora in condizione di poter scendere in campo. Due gli ex bianconeri attualmente nella rosa spallina: Almici e Maistro.

Spal che sta valutando anche Giuseppe Rossi, l’attaccante che nella scorsa stagione aveva realizzato con la società estense 3 reti molto importanti per la salvezza sarà al vaglio dei medici che daranno l’ok per un suo eventuale nuovo contratto alla corte di mister De Rossi. Ceduto l’attaccante Mattia Finotto al Cosenza.

