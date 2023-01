ASCOLI PICENO – A sei anni e mezzo di distanza dal sisma del 2016, le aree interne del Piceno continuano a fare i conti con una grave emergenza di natura abitativa, economica e sociale. Negli ultimi mesi, anche grazie al dialogo costante con cittadini e rappresentanti delle istituzioni portato avanti dalla CNA di Ascoli Piceno, il processo di ricostruzione dei territori feriti dal terremoto ha compiuto significativi passi avanti, ma è evidente come la rinascita della nostra montagna non possa prescindere dal contributo delle aziende e degli imprenditori, che nonostante sacrifici e rinunce, continuano a rappresentare un punto di riferimento per le comunità.

È il caso di Alessandro Petrucci, che insieme al fratello Emanuele e alla madre Vittoria porta avanti ad Arquata del Tronto un’autentica tradizione familiare, giunta ormai alla quarta generazione di imprenditori: la macelleria Petrucci Enzo Carni. «Io e mio fratello siamo subentrati nel 2007 – racconta Alessandro – in seguito alla malattia di nostro padre. Entrambi abbiamo alle spalle un percorso di formazione universitaria: conoscevamo il mestiere, dato che d’estate e nel periodo natalizio abbiamo sempre dato una mano alla nostra famiglia, ma trovarsi catapultati a tempo pieno in questa attività non è stato certo semplice all’inizio».

Purtroppo, però, dopo 10 anni di crescita costante, anche il progetto imprenditoriale di Alessandro ed Emanuele deve fare i conti con le profonde ferite del sisma del 2016.

«La scossa del 30 ottobre ha lesionato il nostro negozio di Trisungo, costringendoci a trascorrere un intero anno senza lavorare. Siamo ripartiti da un terreno artigianale di nostra proprietà, portando avanti un percorso di delocalizzazione ed edificando un negozio con un laboratorio che abbiamo successivamente ampliato».

Nella nuova sede di Pescara del Tronto, a poca distanza dalla cittadella delle attività produttive realizzata con il contributo della CNA di Ascoli Piceno, Alessandro e suo fratello proseguono con successo un percorso imprenditoriale che affonda le radici nella grande tradizione dell’artigianato piceno, senza per questo rinunciare a guardare al futuro. «Se da un lato il terremoto ha creato enormi disagi a noi e alla nostra comunità – spiega – dall’altro ha offerto una grande visibilità al nostro territorio. Il nostro merito è essere riusciti a cogliere gli aspetti positivi delle tragedie che ci hanno colpito, dal sisma all’emergenza sanitaria. In piena pandemia abbiamo inaugurato un servizio di spedizioni refrigerate, un’opportunità che non avremmo mai considerato e che oggi rappresenta una parte importante del nostro fatturato”.

Un’apertura all’innovazione condivisa appieno dalla CNA di Ascoli Piceno, che quotidianamente affianca il team di Petrucci Enzo Carni nella sfida del rilancio delle aree interne. «Abbiamo un grande rapporto con l’associazione territoriale di Ascoli – conferma Alessandro – che con professionalità, competenza e disponibilità fornisce un supporto costante alla nostra attività in termini di assistenza, consulenza e servizi alle imprese».

«Dopo aver affrontato con coraggio le difficoltà legate al sisma – aggiunge Arianna Trillini, presidente della CNA di Ascoli Piceno – la famiglia Petrucci ha intrapreso con coraggio un progetto imprenditoriale all’insegna dell’innovazione. Si tratta di un aspetto su cui, come associazione, crediamo fermamente, nella convinzione che possa rappresentare la chiave giusta per rilanciare l’economia del territorio».

