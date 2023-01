ASCOLI PICENO – Prosegue presso il Centro ADA- Bruno Di Odoardo di via Lazio 2 – Pennile di Sotto, la rassegna, “L’uddema cosa seria che c’è aremast è lu carnevale”, ideata da Maurizio Cacciatori e dedicata al Carnevale Ascolano. E cosi dopo la performance della scorsa settimana di Zè Migliori e di martedì 17 di Zé Vanni e Paolo Fratoni, venerdì 20 Gennaio, con inizio alle ore 17,00, “saranno in scena” altri due big molto conosciuti del carnevale ascolano e cioè Pino Di Teodoro e Carmelita Galiè, quest’ultima peraltro molto nota ed apprezzata per le sue esibizioni teatrali in vernacolo ascolano. L’incontro, come sempre introdotto dalla presidente ADA Paola Luzi e coordinato da Giorgio Fiori, rappresenterà senz’altro l’ennesima e bella “lezione” sul nostro carnevale, con i consueti riferimenti storici ed ovviamente gli usuali momenti di ilarità. Un nuovo appuntamento dunque da non perdere a cui, come ricorda la stessa presidente Luzi, chiunque fosse interessato può partecipare a titolo del tutto gratuito.

