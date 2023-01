ASCOLI PICENO – Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 21:00 sul palco del PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”, scritto da Rosario Galli e interpretato dagli attori romani de La Bottega dei RebArdò. La storia narra le vicissitudini di quattro amici che tutti i lunedì si riuniscono per una partita di poker che diventa inevitabilmente una vera e propria terapia di gruppo. Ognuno tira fuori i problemi personali, per la maggior parte legati ai rapporti col mondo femminile. Le storie e le confessioni dei quattro amici, oltre alle loro inevitabili crisi di nervi, danno vita a una serie infinita di situazioni comiche e gag esilaranti che mettono in evidenza la fragilità del mondo maschile.

In uno dei loro lunedì, per movimentare la serata, decidono di fare una cosa mai fatta prima: chiamare una escort. L’arrivo di Yvonne, ragazza bellissima, spiritosa e simpatica, conquista i quattro amici, compreso Gianni, inizialmente contrario al suo arrivo. La bella Yvonne alla fine riserva loro una sorpresa che sconvolgerà gli equilibri già precari dei quattro amici.

Grandi risate e un po’ di riflessione con una commedia che ha riscosso già tantissimo successo, ed arriva domani sabato 21 gennaio al PalaFolli dopo il tutto esaurito al

CineTeatro 33 di Roma. Lo spettacolo “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” è in concorso nella Rassegna Ascolinscena, organizzata da quindici anni dalle compagnie teatrali Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, con il sostegno di UILT Marche e Fainplast. I biglietti sono in vendita presso il PalaFolli teatro oppure on-line sul sito.

Biglietto singolo spettacolo: € 12,00.

Info sito – 0736 35 22 11

Orario biglietteria PalaFolli: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle19:00.

Sabato 21 gennaio apertura biglietteria ore 16:30.

