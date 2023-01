Stadio “Mazza” di Ferrara gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B.

Ascoli a quota 25 punti in classifica contro gli estensi a quota sono invece a quota 23. Non sarà della gara La Mantia per una sindrome gastrointestinale

Totale tiri in porta della Spal, 12 di cui 7 in porta e per l’Ascoli 7 di cui 3 in porta. Sei i corner per i padroni di casa contro i 7 dei bianconeri

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Dalle Mura ( 82′ Varnier), Meccariello; Dickmann (72′ Rauti), Prati (63’Tunjov), Zanellato, Celia (72′ Tripaldelli,); Valzania, Maistro (82′ Rabbi); Moncini. A disposizione: Pomini, Arena,Varnier, Fiordaliso, Murgia, Abou, Zuculini, Rao, Allenatore: De Rossi

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Giovane, Falzerano (64’Buchel), Falasco; Gondo (64’Lungoyi), Dionisi (57′ Pedro Mendes). A disposizione: Guarna, Bolletta, Donati, Tavcar, Giordano, Eramo, Franzolini, Ciciretti, Re. Allenatore: Bucchi

ARBITRO: Arbitra l’incontro Ghersini di Genova, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Fabio Schirru di Nichelino e dal quarto uomo ufficiale Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Al Var (on-site) ci sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, assistente Var (sempre on-site) Gianluca Sechi di Sassari

RETI:- 15′ Dickmann. 40′ Adjapong

AMMONIZIONI:-Prati (S.) Quaranta, Buchel, Lunogyi(A.)

NOTE: Sono 293 i tifosi bianconeri

SECONDO TEMPO

96′ dopo 6 minuti di recupero termina la gara

95′ contropiede Ascoli innescato da una grande giocata di Buchel, il tiro cross di Adjapong è debole para Alfonso

94′ altra grande parata di Leali che salva tutto, offside poi fischiato da Ghersini

92′ tiro di Valzania dalla distanza, si allunga Leali e mette in corner, caos in area si addormenta Botteghin palla rimessa in area e di testa Rauti troca la traversa

91′ tiro di Colloco dalla distanza, rasoterra che sfiora il palo

89′ attacca la Spal in maniera forsennata, un’altra uscita bassa su cross rasoterra di Peda e riparte l’Ascoli

85′ PALO ASCOLI corner per l’Ascoli, Falasco ancora una volta tira direttamente in porta, smanaccia Alfonso palla che termina su Buchel tiro ribattuto, ancora Lungoyi ch eprend un corner, dal corner opposto Lungoyi raccoglie in area e prende il palo

83′ gran parata in due tempi di Leali che riesce a bloccare un tiro di Trippardelli al volo dalla sinistra indirizzato a Moncini pronto a ribadire in rete

81′ quinto corner per la Spal, la difesa bianconera respinge poi tutto fermo per uno scontro aereo tra Botteghin e Moncini un testa a testa

77′ si scaldano gli animi, ormai non si gioca più, rimane a terra Simic in uno scontro con Trippardelli

71′ super occasione per la Spal, Maistro serve Celia in area, stop e tiro in caduta debole, para Leali

69′ Zanellato di testa non trova la rete per pochissimo, aveva sfruttato bene un corner dalla sinistra

67′ Falasco si scontra con Dickmann a centrocampo e rimane a terra, si tocca dietro il ginocchio sinistro, arrivano i medici bianconeri

59′ Dickmann in mezzo per Moncini, Botteghin devìa di testa e stava per ingannare Leali che si fa trovare pronto

55′ scontro aereto dove DIonisi ha la peggio si ferma e rimane a terra, attacca la Spal poi l’arbitro ferma tutto, problema per il capitano che lascia il campo al suo posto Mendes

51′ rest a terra Meccariello dopo un contrasto con Collocolo, si rialza niente di grave, Adjapong rimette in gioco cross di Simic allontana la difesa della Spal

45′ RICOMINCIA IL MATCH

PRIMO TEMPO

4′ brutto intervento di Giovane a centrocampo su Valzania con i tacchetti sulla caviglia dell’avversario, espulso il centrocampista dopo la visione al Var

42′ ammonito Quaranta

40′ GOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Adjapong si inserisce e in scivolata infila anticipando tutti colpendo al volo il perfetto traversone dalla sinistra di Falasco

38′ ammonito Prati che ferma Falzerano che era partito in contropiede

35′ Collocolo in dribbling si chiude e Prati ruba palla per Dickmann che tira dalla distanza, colpo di reni di Leali che devìa

33′ cross di Giovane dalla trequarti, ci prova Dionisi di testa, palla in corner. Falasco dalla bandierina traversone lungo la prende Giovane tiro di esterno debole

32′ terzo corner per l’Ascoli, Falasco dalla sinistra palla ribattuta da Moncini

31′ OCCASIONE SPAL chanche enorme per la Spal ribattuta di Leali e Moncini a un passo dalla linea di porta mette clamorasamente sul fondo

30′ cross di Falasco dalla sinistra, ribattuta, Donisi sfrutta ribattuta in area e ci prova con un diagonale

24′ ancora pericolosa la Spal con Dickmann che sulla detsra in area tenra un tiro sul primo palo, Leali mette in corner

20′ corner di Falasco dalla destra direttamente in porta, Alfonso smanaccia e devia

18′ Ascoli che attacca con Adjapong che tenra un cross dalla destra respinto dalla difesa

15′ GOL SPAL. Errore clamoroso di Leali che lascia libero il primo palo dove Dickmann troca lo spazio per infilare in rete quello che tutti pensavano potesse essere un cross dalla destra

8′ primo corner della partita, per l’Ascoli batte Falasco dalla destra, Simic ci prova di testa ma Alfonso ci mette una pezza

6′ Falasco con una punizione della distanza crea caos nell’area spallina che poi riesce a spazzare

4′ partita giocta a ritmi alti, Gondo sulla destra in area cerca la conclusione, rasoterra che termina sulla parte esterna della rete

0- Inizia il match. Ascoli in divisa nera

