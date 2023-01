ASCOLI PICENO – Con la tradizionale cerimonia di consegna della chiave della città, questa mattina, 21 gennaio, dal sindaco Marco Fioravanti a Regina Carnevale (per la prima volta una donna al posto di Re Carnevale), ovvero la Mascherina d’oro 2020 Carmelita Galiè, – alla presenza del presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, Marco Olori insieme a componenti del direttivo, alle due maschere storiche Buonumor Favorito (impersonato da Amedeo Lanciotti) e Lu Sfrigne (Franco Silvestri), all’assessore agli eventi Monia Vallesi e al presidente del consiglio comunale Alessandro Bono – il capoluogo piceno torna, dopo un lungo stop, ad immergersi nell’atmosfera inconfondibile del Carnevale ascolano, per un’edizione 2023 tanto attesa quanto carica di aspettative anche dal punto di vista della partecipazione. E proprio questo aspetto della ripartenza dopo una lunga pausa, a causa del Covid, e dell’importanza del ritorno del Carnevale per la città è stato sottolineato dal sindaco Fioravanti e condiviso anche da Vallesi e Bono. A seguire, il presidente Olori che ha rimarcato l’auspicio di un grande coinvolgimento degli ascolani e l’importanza di mascherarsi, per poi passare ad illustrare i principali appuntamenti del programma dell’edizione 2023 riservandosi aggiornamenti su ulteriori possibili novità a cui si sta lavorando.

IL PROGRAMMA

Immancabilmente, ad aprire il programma della kermesse carnascialesca sarà come da tradizione il Carnevale delle scuole, nella mattinata di giovedì grasso, 16 febbraio, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in piazza del Popolo. Un evento che verrà introdotto dall’uscita ufficiale di Regina Carnevale. Nel pomeriggio dello stesso giorno, invece, alle ore 16, è previsto intrattenimento sempre per i giovanissimi con la musica dal vivo del gruppo Vhs Disney Rock Band.

Ma a farla da padrone sarà, come sempre, il concorso mascherato, con aspettative da record per quanto riguarda le possibili adesioni di gruppi mascherati dopo tanta attesa. In tal senso, le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 13 febbraio nella Sala Cola d’Amatrice concessa dall’Amministrazione comunale. Sala che vedrà, nel periodo carnascialesco, anche l’esposizione dei costumi di Re Carnevale, Buonumor Favorito e Lu Sfrigne.

Nella giornata di sabato 18 febbraio, alle ore 15, a Palazzo dei Capitani, è previsto un laboratorio di conoscenza e interpretazione sul tema “Storie di maschere e Carnevali”. Poi, orientativamente dalle ore 17, l’avvio in centro storico del concorso mascherato per i gruppi iscritti alla categoria “Omnia Bona” e, dalle 17,30 il ritorno della tradizionale Raviolata, organizzata dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” su idea de “Li Precise”, nella nuova location del chiostro di San Francesco (non essendo disponibile per la presenza del cantiere la Loggia dei mercanti). Ma la vera novità, per aprire gradualmente un percorso da sviluppare nelle edizioni successiva, è rappresentata dal veglione organizzato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” al Circolo Cittadino. Veglione con due tipologie di ingresso a pagamento: alle ore 20 cena con ballo (richiesta la maschera o in alternativa abito scuro) e dopo le 22 ingresso solo per il ballo. Ma, come sempre, le giornate clou saranno quelle di domenica 19 e martedì 21 febbraio. La domenica, sin dalla mattina usciranno i gruppi mascherati della categoria “Omnia Bona” e poi dal pomeriggio tutti i gruppi anche delle altre categorie in concorso. Stesso copione per il pomeriggio del martedì grasso, con spazio a tutti i gruppi in concorso fino all’annuncio in piazza delle “nomination” dei gruppi mascherati candidati alla vittoria finale, è prevista la festa conclusiva in piazza del Popolo per ballare con la musica dei Doctor Vintage (già molto apprezzati nell’edizione 2020) e, altra novità, la presenza di un maxi-schermo, grazie alla collaborazione con la Logiva srl, e l’utilizzo di un palco speciale, carrato con impianto audio e illuminazione, al posto del tradizionale palco fisso davanti a Palazzo dei Capitani. La conclusione ufficiale del programma è prevista, invece, sabato 25 febbraio con la cerimonia di premiazione del concorso mascherato alle ore 16 al teatro Filarmonici.

