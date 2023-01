Adjapong: “Il gol me lo sentivo, Ferrara mi ha sempre portato fortuna”

FERRARA – Le dichiarazioni rilasciate da Mister Bucchi al termine di Spal-Ascoli finita 1a1 con l’Ascoli in dieci dal 44esimo del primo tempo per l’espulsione di Giovane.

“Ci teniamo stretto questo punto, avremmo anche potuto vincere la partita con Lungoyi e Buchel, ma avremmo potuto anche perdere. C’è rammarico per l’inferiorità numerica, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene concedendo poco alla Spal, abbiamo subìto gol su un cross, ma abbiamo reagito molto bene all’episodio negativo. E’ un punto giusto. Proia? Ci è sempre piaciuto, può fare al caso nostro”.

Queste le dichiarazioni al termine della partita dell’autore del gol Adjapong e del difensore Simic.

Adjapong: “Il gol me lo sentivo, Ferrara mi ha sempre portato fortuna, avevo fatto gol qui anche col Sassuolo in Serie A. Quello di oggi è un punto importante, ottenuto soffrendo in inferiorità numerica, mi auguro che sia la gara della svolta”.

Simic: “Ognuno di noi ha dato il massimo delle sue forze e sono orgoglioso di questo, non veniamo da un buon periodo, ma abbiamo fiducia in noi e dobbiamo continuare a lavorare”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.