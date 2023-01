ACQUASANTA TERME – I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle ore 15:30 circa per soccorrere un escursionista in difficoltà presso le Gole del Garrafo nel Comune di Acquasanta Terme. L’escursionista in difficoltà, trovandosi in una zona particolarmente impervia, è stato raggiunto e recuperato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente da Nucleo di Pescara e successivamente consegnato alle cure dei sanitari del 118 nei pressi del centro abitato di Paggese.

